بدء تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأخضر بأكتوبر الجديدة

كشف المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة عن البدء في تنفيذ ١٨ ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأخضر، مؤكدًا الانتهاء من تنفيذ عدد ٤٩٤٤ وحدة سكنية جديدة ضمن خطة تسليم ونهو الوحدات بمنطقة غرب المطار.

وأشار إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية ومشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، كما عقد اجتماعًا موسعا مع الإدارات المختصة وجهات الإشراف للتشديد على المتابعة الميدانية الدورية لإزالة كافة العقبات وبذل كافة الجهود لنهو المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المعتمدة.



وفي ذات السياق تفقد المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للإسكان والمرافق مشروعات المرحلة الخامسة والسادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعات.



وشدد على الشركات المنفذة وجهات الاشراف بالالتزام بالمعايير الهندسية وأدق التفاصيل لخروج المشروعات بالشكل المشرف.



وأكد أنه جاري وتم تنفيذ ٩٠ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار جنيها، والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان مقسمة إلى ثلاث قطاعات (أ-ب-ج) ومشروعات بنية تحتية بتكلفة تصل الى ١١ مليار جنيه، وجار تنفيذ ٢٦ مبنى خدميًّا بتكلفة تصل إلى ٧٠٠ مليون جنيه.



وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز بأنه جار إجراءات طرح عدد ١٨ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر.