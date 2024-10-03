الجمعة 04 أكتوبر 2024
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تفاصيل مشروع رفع كفاءة خطوط الكهرباء بالعبور

كهرباء، فيتو
كهرباء، فيتو

كشف المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور عن تفاصيل أعمال تنفيذ مشروعات لرفع كفاءات خطوط الكهرباء بالمدينة، مشيرًا إلى أعمال تنفيذ عدادات الكهرباء ضمن مشروع تحميل محطة كهرباء ٥.

وأكد المهندس/ أحمد رشاد" بأن الهدف الرئيسي من المشروع هو تدعيم الأحمال الصناعية وخاصة احمال المنطقة الصناعية (ب&ج) وذلك من خلال فك سلاسل الموزعات وتغذيتها تغذية نمطية بالتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأضاف  بأن المشروع يتكون من تنفيذ عدد ١٦ كابل قطاع (٣ ×٤٠٠مم٢) جهد (٣٠ /١٨ ك. ف) لتغذية بعض موزعات المنطقة الصناعية (ب& ج) وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائي لدي المشتركين. وتبلغ اطوال الكابلات المنفذة  (٢٤٠٠٠ م.ط) تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية القياسية المعمول بها في الكود المصري لاعمال تمديد الكابلات وطبقا لمواصفات شركة الكهرباء.
 

كما أفاد رئيس الجهاز ان هذا المشروع ياتي ضمن المشروعات ذو الأهمية القصوي نظرا لتزامنه مع بدء التشغيل الفعلي لمشروع (محطة محولات ٥) بالمنطقة  الصناعية (ب&ج) وتعد احدي احدث المحطات التي دخلت منظومة محطات الكهرباء، والتي تم إطلاق التيار الكهربائي بها مؤخرا وتضم قدرات كهربائية بحوالي (١٦٠ ميجا وات) باجمالي عدد (٤) محولات قدرة (٤٠ ميجا وات) والتي يعتبر إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية أو السكنية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة. 

 

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