الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رياضة

الخطيب يحتفل مع لاعبي الأهلي ببرونزية مونديال اليد (صور)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاحتفال مع لاعبي الأهلي بحصد برونزية مونديال الأندية لكرة اليد علي حساب برشلونة.

ورصدت عدسة فيتو لقطات من احتفال الخطيب مع رجال يد الأهلي عقب التتويج التاريخي على برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

 

وكان الخطيب حرص على تهنئة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازه الفني والإداري والطبي بالفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم، التي جرت فعالياتها بالعاصمة الإدارية.

 


وأشاد “الخطيب” بالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق، بعد أداء متميز على حساب فريق كبير مثل برشلونة الإسباني، وبذل لاعبو الأهلي وجهازهم الفني ما يستحقون عليه التحية، وكانوا الأفضل من كافة الوجوه، بل وكانت شخصية الأهلي حاضرة في كل وقت.


وأضاف أن هذا الانتصار يحمل اللاعبين وجهازهم الفني مسؤولية أكبر فيما هو قادم، خاصة وأن الأهلي لا يتوقف عند حصد بطولة محلية كانت أو قارية.. وهنأ رئيس النادي جماهير الأهلي التي دائمًا ما تقف خلف ناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف، مشيرًا إلى أنها تستحق أن يبذل الجميع في منظومة العمل بالنادي أقصى ما لديهم لإسعادهم وتحقيق النتائج التي تضع الأهلي في المكانة التي يستحقها على كافة المستويات.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15)


بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج

وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.

 

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