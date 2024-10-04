صابرين، بدأت مسيرتها بـ"الغناء" والحسد أبعدها عن الفن بعد "أم كلثوم" وهذا عدد زيجاتها قبل المنتج اللبناني

الفنانة صابرين ، ممثلة جميلة تنحدر من عائلة فنية عرفت بألعاب السيرك، فهى ترتبط عائليا بالفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف التى كانت خالتها، بدأت مشوارها الفنى وهى طفلة صغيرة تلعب الأكروبات حيث مثلت فى أربعة أفلام، ثم بدأت الغناء وهى فى الثانية عشرة من عمرها.

ولدت الفنانة صابرين ياسين عبد الله فى مثل هذا اليوم 4 أكتوبر عام 1967، درست في كلية الآداب قسم فلسفة ثم تفرغت للتمثيل بعد التخرج.

الملحد آخر أفلامها



من أشهر أفلام صابرين فى السينما: ملك التاكسي، سونيا والمجنون، حب أحلى من الحب، وصية زوجى، مدافن مفروشة للايجار، بئر الأوهام، البنات والمجهول، غرام الأفاعى، البيات الشتوى، الأونطجية، ثمن الغربة، اغتيال مدرسة، أنا والعذاب وهواك، بنت الباشا الوزير، صائد الأحلام، العميل رقم 13، قسمة ونصيب، أصدقاء الشيطان، سواق الهانم وغيرها، وكان فيلم الملحد آخر أعمالها السينمائية، وهى تقوم حاليا بتصوير أحدث أفلامها "بنت الباشا " من إخراج ماندو العدل.

ليلة القبض على فاطمة كانت البداية



اتجهت الفنانة صابرين إلى الدراما وهى فى الثانية عشرة بدور فى مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" مع فردوس عبد الحميد وإخراج محمد فاضل تبعتها دورها فى مسلسلات: رحلة أبو العلا البشري، المكتوب على الجبين، فرفشة، وكسبنا القضية، عطش السنين، السبنسة، دعوة للحياة، هي وغيرها، اللقاء الثانى، ومازال النيل يجرى، ليالى الحلمية، هالة والدراويش، هوانم جاردن سيتى، أهالينا، شيخ العرب همام، أفراح القبة وغيرها، وكان آخر مسلسلاتها "مسار إجبارى" هذا العام 2024.

بالإضافة إلى تقديمها فوازير رمضان بعنوان "المناسبات" مع يحيى الفخرانى وهالة فؤاد، وفي عالم المسرح شاركت في مسرحيات الشحاتين، عصفور عقله طار، حمرى جمرى، على بلاطة وغيرها.

الفنانة صابرين

وصلت صابرين الى قمة نجوميتها وشهرتها فى تمثيل شخصية أم كلثوم بمسلسل "أم كلثوم" مسلسل أم كلثوم الذي يروى قصة حياتها وتم إنتاجه عام ١٩٩٩ من إخراج إنعام محمد على، اختفت بعده صابرين فترة من الزمن وامتنعت عن الظهور إعلاميا، وقررت بعدها الاعتزال وارتداء الحجاب واكتفت بتقديم بعض البرامج الدينية.

صابرين



وأرجعت الفنانة صابرين في تصريحات صحفية سبب اختفائها بعد نجاح مسلسل أم كلثوم إلى الحسد، وقالت أن الكثيرون طالبوها بالجلوس في المنزل بعد نجاح المسلسل، لأنهم لا يريدون رؤيتي في دور أو عمل أقل من شخصية أم كلثوم، مؤكدة أن الابتعاد كان اختيارها.



عادت صابرين إلى الأضواء من خلال الدراما فى مسلسل "كشكول لكل مواطن" لتستمر فى التمثيل فى أدوار الأم أو المرأة الناضجة وهى ترتدى الباروكة بديلا للحجاب، وهو ما أثار جدلا طويلا انتهى بخلعها الحجاب نهائيا، تعرضت بعد خلعة لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

علاقة صابرين بمحمد فؤاد



فى بدايتها الفنية تمت خطبة صابرين إلى المطرب محمد فؤاد وذلك عندما طرح ألبومه الغنائي “اسألي”، لكن علاقتهما لم تستمر وتم فسخ الخطوبة، ثم تزوجت رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف وأنجبت ابنها نور، ثم انفصلت عنه وتزوجت طارق صادق جلال وأنجبت يوسف وعلي وعمر، وفي ختام عام ٢٠٢٢ انفصلت الفنانة صابرين عنه.

صابرين وزوجها الأخير المنتج عامر الصباح



وتزوجت صابرين مؤخرا من المنتج اللبنانى عامر الصباح وعن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها به قالت: أعرفه على المستوى الشخصي منذ ثلاثين عامًا، فهو من أكبر موزعي الأفلام السينمائية في الوطن العربي، كما أنني قدمت فيلم من إنتاجه بعنوان "أنا والعذاب وهواك" بمشاركة المطرب اللبناني وليد توفيق، وكذلك فيلم "لست قاتلا" بطولة الراحل فريد شوقي، ومنذ ذلك الوقت كان هناك إعجاب متبادل بيننا أصبح بعدها حبًّا، لكن الأمر لم يكتمل خاصة أن كلًا منا تزوج بآخر، ومرت سنوات طويلة ولم يكن بيننا أي اتصال، وأصبح لكل منا حيات، ولما علم بانفصالى عن زوجى فوجئت بمكالمة تليفونية منه، وسأل عن حقيقة الأمر، فأكدت له أنه صحيح، حيث أنني انفصلت منذ أشهر طويلة لكن لم أخبر أحدا، فطلب مني وقتها الزواج، وكانت تلك المكالمة قد أحيت قصة الحب القديمة مرة أخرى، وبعدها تم الارتباط الرسمي بيننا بعد موافقة الأسرتين.

حساب وضع الأسرة



تقول الفنانة صابرين عن نفسها: "أنا طول عمري باحب نفسي وباحترمها وعمري في حياتي ما مشيت خطوة وكانت غلط، وخلال فترة ما قبل الارتباط كنت عاملة زي الطفلة لأني خايفة على وضع عائلتي وأسرتي".