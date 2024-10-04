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رياضة

تشيلسي يغرد برباعية أمام جينت في دوري المؤتمر الأوروبي (صور)

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره جينت البلجيكي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أهداف تشيلسي كل من: "ريناتو فيجا بالدقيقة 12، وبيدرو نيتو في الدقيقة 46، وكريستوفر نيكونكو في الدقيقة 63، وديوسبري هال في الدقيقة 70.

فيما سجل هدفي جينت تسويوشي واتانابي في الدقيقة 50 وجاندلمان في الدقيقة 90.

تشكيل تشيلسي أمام جينت 

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: يورجنسن.

في خط الدفاع: ديساسي، توسين، بادياشيلي، ريناتو فيجا.

في خط الوسط: كاسادي، هال، نيتو.

في خط الهجوم: جواو فيليكس، نكونكو، مودريك. 

 

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وجينت

تنقل مباراة تشيلسي وجينت على قناة beIN Sports HD 9.

 

نظام دوري المؤتمر الأوروبي الجديد 

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري المؤتمر إقامتها بنظام جديد حيث سيشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقًا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 6 مباريات (3 على أرضه ومثلها خارج أرضه).

أكبر تغيير ستشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

دوري المؤتمر الأوروبي، تشيلسي يتقدم على جينت بهدف في الشوط الأول

جواو فيليكس يقود تشكيل تشيلسي أمام جينت في دوري المؤتمر الأوروبي

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جواو فيليكس يقود تشكيل تشيلسي أمام جينت في دوري المؤتمر الأوروبي

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