رياضة البحيرة تنفذ ندوات دينية ضمن مبادرة بداية بمراكز الشباب (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة - إدارة البرلمان والتعليم المدني ومديرية الأوقاف بالمحافظة، أمس الخميس، ندوة دينية عن التسامح وأثر الكلمة الطيبة في الإسلام وذلك ضمن خطة الوعظ بمركز شباب بني هلال ومركز شباب زاوية غزال التابعين لإدارة شباب دمنهور.

رياضة البحيرة تنفذ ندوات دينية بمراكز الشباب، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ ندوات دينية بمراكز الشباب، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ ندوات دينية بمراكز الشباب، فيتو



وحضر الندوة عدد كبير من الشباب، حيث تم توفير منصة للتواصل والحوار البناء حول موضوع الندوة وتضمنت المحاضرة تسليط الضوء على أهمية الكلمة الطيبة في الإسلام ودورها في بناء المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية.

وتناولت الورشة عدة جوانب من أخلاق المسلم، مثل الصدق والأمانة، والرحمة والتسامح، والعدل والإنصاف، وحسن الخلق وحسن التعامل مع الآخرين، كما تم تسليط الضوء على أهمية الأخلاق الحميدة في بناء العلاقات الإنسانية الصحيحة وتعزيز التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

وتسهم تلك الندوات في تعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى الشباب والمواطنين، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، وتأتي ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تثقيفية تنظمها الجهات المعنية بالتعاون لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي لدى المجتمع، وتعزيز القيم الإسلامية والاجتماعية الإيجابية بين الشباب.

رياضة البحيرة تنفذ ندوات دينية بمراكز الشباب، فيتو

رياضة البحيرة تنفذ ندوات دينية بمراكز الشباب، فيتو

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة.