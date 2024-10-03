محافظ البحيرة تشهد احتفال المنطقة الأزهرية بإنتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

شهدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، الاحتفال السنوي الذي تنظمه المنطقة الأزهرية بالبحيرة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حيث أُقيم الاحتفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور الدكتور منصور أبو العدب - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والشيخ حمدي الأطرش - مدير عام منطقة وعظ البحيرة، والمستشار العسكري للمحفظة حسام شبل.

احتفال محافظة البحيرة بذكري اكتوبر المجيد، فيتو



وبدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الكريم، ثم ألقى الدكتور منصور أبو العدب كلمته، ناقلًا تحيات وتهاني فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشعب محافظة البحيرة وقيادتها بمناسبة هذه الذكرى العظيمة.

وأكد في كلمته على أن القرآن الكريم يحث على النصر والتضحية، وأن إنتصار أكتوبر هو درس عظيم يُدرّس في جامعات العالم بفنونه وأساليبه العسكرية، مشددًا على أهمية غرس روح أكتوبر في الأجيال القادمة، مشيرا إلى الدور الوطني الذي لعبه المجتمع بأطيافه كافة في تلك الحرب المجيدة، حيث كان شعارنا "الله أكبر" رمزًا للوحدة الوطنية.

وفي كلمتها، أعربت عازر - محافظ البحيرة، عن خالص شكرها للمنطقة الأزهرية على تنظيم هذا الإحتفال الهام، الذي يتزامن مع إفتتاح معرض دمنهور السابع للكتاب، وأكدت المحافظ أن إحتفالنا اليوم بذكرى النصر ليس فقط لاستذكار الماضي، بل لنؤكد على أن معركتنا اليوم هي معركة التنمية والبناء للعبور نحو الجمهورية الجديدة.



احتفال محافظة البحيرة بذكري اكتوبر المجيد، فيتو

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحفاظ على مقدرات الوطن لا يكون إلا بتعزيز قواتنا المسلحة، ودعم مجالات المعرفة والعلم والثقافة، فقيادة مصر نحو مستقبل مشرق يتطلب العمل الجاد في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية، مع التركيز على بناء الإنسان المصري، الذي يعد الركيزة الأساسية لكل تطور.



كما أشارت المحافظ إلى المبادرات الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي، ومنها مبادرة "بداية"، التي تستهدف دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والثقافة، لضمان وطن ناهض قادر على مواجهة التحديات.





واختتمت الدكتورة جاكلين عازر كلمتها بتأكيد أهمية الوحدة الوطنية بين الأزهر والكنيسة والوعظ والأوقاف، مشيرةً إلى ضرورة العمل سويًا لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.



كما أعلنت عن تبني المحافظة لحملة توعوية، بالتعاون مع الأزهر والأوقاف، والتي تم التأكيد عليها خلال المجلس التنفيذي للمحافظة،لمواجهة ظاهرة الإنتحار في كافة القرى والنجوع بنطاق المحافظة.