14 شهيدا في الغارة الإسرائيلية على مخيم طولكرم
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، استشهاد 14 شخصًا جراء الغارة الإسرائيلية على مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.
غارة جوية إسرائيلية على مخيم طولكرم
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.
خطة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أشهر حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية من اشتعال الضفة.
ويسعى جيش الاحتلال لتنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية،وتهجير سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
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