الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

تفاصيل مصرع طفلة رضيعة سقطت من أعلى سرير في منزل بالدقهلية

جثة طفلة، فيتو
جثة طفلة، فيتو

شهدت قرية بانوب مركز نبروه في محافظة الدقهلية مصرع طفلة رضيعة في محافظة الدقهلية مصرعها إثر سقوطها عن طريق الخطأ من أعلى سرير على الأرض في منزلها بقرية بانوب مركز نبروة وجري نقلها إلى مستشفى نبروه المركزي لمحاولة إنقاذها إلا أنها توفيت بعد وصولها.

 

تفاصيل مصرع طفلة رضيعة بالدقهلية 

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بمصرع طفلة رضيعة ادعاء سقوطها من أعلى سرير على الأرض بقرية بانوب دائرة المركز. 

 

سقطت بالخطأ.. مصرع طفلة في الدقهلية  

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث نبروة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وصول الطفلة «لينا تامر عبد الحميد، عمرها عام ونصف» ادعاء سقوطها عن طريق الخطأ من أعلى سرير بالمنزل، تم عمل انعاش قلبي رئوي والحالة لم تستجب وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

 

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