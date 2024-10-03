حفظ التحقيقات في مصرع شخص قفز من الطابق الخامس بالعجوزة
أمرت نيابة الجيزة بحفظ التحقيق في إنهاء شخص حياته، بعد أن قفز من الطابق الخامس في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وأفادت التحقيقات أن المتوفي قفز من شرفة شقته بالطابق الخامس، لمروره بحالة نفسية سيئة.
تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس قطاع شمال العميد محمد ربيع، بتلقيه بلاغًا من رئيس مباحث العجوزة، المقدم أحمد فاروق، يفيد بوفاة شخص سقط من مكان مرتفع، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان البلاغ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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