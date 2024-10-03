الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع مسن بحريق بأكتوبر

مصرع مسن بحريق بأكتوبر
مصرع مسن بحريق بأكتوبر

تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في اندلع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، ونتج عن الحريق وفاة مسن.

 

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق، والوقوف على مسبباته، وحصر التلفيات وتحديد بدايته ونهايته.

 

حريق شقة في أكتوبر 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

 

وتبين اندلاع النيران فى بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة مسن ونقل إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

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المعمل الجنائي اكتوبر مدينة 6 أكتوبر

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