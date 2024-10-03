الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع مسن بحريق بأكتوبر
تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في اندلع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، ونتج عن الحريق وفاة مسن.
وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق، والوقوف على مسبباته، وحصر التلفيات وتحديد بدايته ونهايته.
حريق شقة في أكتوبر
تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.
وتبين اندلاع النيران فى بلكونة وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عنه وفاة مسن ونقل إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.