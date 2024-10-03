الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رياضة

الدوري الأوروبي، تعادل مثير بين بورتو ومانشستر يونايتد 2/2 في الشوط الأول

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة بورتو البرتغالي أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة التعادل 2/2، في المباراة التي تقام على ملعب الدراجاو، ضمن لقاء الجولة الثانية من مسابقة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند هدفي مانشستر يونايتد، بينما أحرز بيبي وسامو هدفي بورتو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورتو

أندريه أونانا، نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، أليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت، كارلوس كاسيميرو، كريستيان إريكسن، أماد ديالو، برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

تشكيل بورتو ضد مانشستر يونايتد

ديوجو كوستا، جواو ماريو، زي بيدرو، نيهوين بيريز، مورا، نيكو جونزاليس، إيستاكيو، فاريلا، بيبي، سامو، جالينو.

نظام بطولة الدوري الأوروبي 

وتقام بطولة الدوري الأوروبي  بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الفرق الباقية تخرج نهائيًا من البطولة، ثم تستمر بشكلها التقليدي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.

 

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