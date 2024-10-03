اتحاد جدة يتعادل سلبيا مع الأخدود بالشوط الأول في الدوري السعودي

الدوري السعودي، تعادل اتحاد جدة سلبيا بدون أهداف أمام الأخدود بالشوط الأول في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين بدوري روشن للمحترفين.

ويدخل الاتحاد المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه على الخليج 4-1 في الجولة السابقة ليواصل ملاحقة الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبالمثل، يلعب الفريق المضيف الأخدود مع دفعة معنوية بعد فوزه الرائع على الفتح بنتيجة 4-2، مما يزيد من الإثارة في مباراته المرتقبة ضد اتحاد جدة.

تشكيل الاتحاد أمام الأخدود



حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش - سعد الموسى - عبدالإله العمري - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - ماريو ميتاي - حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.

ويدخل الاتحاد مباراة اليوم محتلا وصافة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.