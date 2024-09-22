هيئة المعارض تستضيف التحضيرات النهائية لقمة الاستثمار العربي الإفريقي

استضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم الأحد، فعاليات التحضير لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي المزمع عقدها فى الفترة من 11 الي 15 نوفمبر 2024، بمحافظة أسوان، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وتطرق الحديث، خلال الفعاليات لتفاصيل نجاح الدورات السابقة البالغة 26 دورة على مدار الأعوام السابقة، إذ تستعد أسوان لاستقبال الدورة السابعة والعشرون من قمة الاستثمار العربي الإفريقي.

وحضر المؤتمر اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتورة هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والدكتورة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار.

وقال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إننا نأمل أن تحدث القمة تجمع عربي افريقي قوي يسهم فى توقيع شراكات ثنائية بين المستثمرين المشاركين فى القمة.

وتابع اللواء شريف الماوردي، أن هيئة المعارض تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية ومنها اتحاد الصناعات و13 مجلس تصديري، من أجل إحياء شعار "صنع في مصر" وزيادة الفرص التصديرية من خلال زيادة المعارض الخارجية.

وذكرت الدكتورة هدى جلال يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن القمة ستشهد حضور من 35 دولة مختلفة، مؤكدة أنه سيتم طرح كافة الحوافز الاستثمارية لكل دولة لتحقيق شراكات متنوعة بين الحاضرين.

وأكدت أن القمة الحالية ستشهد حضور كثيف من دول الخليج، وأعضاء من دول مجموعة البريكس، ودول عديدة من وسط آسيا، وعدد من الدول الأوربية ومنها إيطاليا واليونان.

كما وجهت الدعوة لكافة المستثمرين الحاضرين للقمة، بتحضير كافة دراسات الجدوى والفرص المتاحة تضم كافة التفاصيل المبدئية للمشروعات، للاستفادة من تلك القمة وتحقيق عقود جدية.

يذكر أن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، ستضم برنامج سياحي فعال لعرض كافة المعالم السياحية لمدينة أسوان أمام كافة الدول المشاركة.

واشادت هدى جلال يسى، بالجهود التي يقوم بها اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، فهو يعد خير ممثل للحكومة المصرية، منوة أن الهيئة تقوم بدور جيد جدا لتنظيم قمة الاستثمار بكافة تفاصيلها.

وأكدت رئيس إتحاد المستثمرات العرب، فى نهاية المؤتمر، اليوم، أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على إنشاء مصنعين داخل مصر من قبل مستثمرين من روسيا واخر صربيا.

وقالت الدكتورة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة ستعمل على تذليل كافة التحديات أمام نجاح قمة الاستثمار، واستغلال الحدث فى تنشيط للسياحة بالمدينة.

كما أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه من الهام جدا التحضير للقمة وتجهيز حزمة من المشروعات لطرحها أمام المستثمر، للتيسير فى عرض الفرص، بهدف عقد شراكات اقتصادية تحقق تنمية اقتصادية وبشرية.

وتابع أن نمو معدلات السكان تتطلب سرعة النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب زيادة الاستثمارات خاصة التدفقات الأجنبية.

وأوضح أن حضور وفود من أكثر من 35 دولة لفعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي بمدينة اسوان الأثرية ستحقق زخم سياحي واقتصادي للمدينة.

كما قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، نسعد جدا بعقد تلك القمة فى أسوان، مؤكدا علي جاهزية المدينة لاستقبال فعاليات قمة الإستثمار.

ولفت إلى أن المحافظة مستعدة من خلال تطوير مستمر للبنية التحتية لفعاليات المؤتمر، مؤكدا أن المحافظة حققت تطور مستمر فى تجهيز لكافة برامج التحول الرقمي وتقديم خدمات مستمرة للمواطنين والسياح.

وتابع أن أسوان تتمتع بتنوع للمنتج السياحي من علاجي وترفيهي وغيرها من كافة الأنشطة، التي تلبي كافة متطلبات السائح.

جاء ذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور أيمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، والمهندس علي زين العابدين عضو مجلس مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة أسوان، ورامي غالي نائب رئيس مؤسسة شباب قادرون، واللواء أشرف حسن سعد الله المدير التنفيذي لجمعية الصناع المصريين.

كما تم خلال المؤتمر، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة مع جامعة الجلالة وكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة.