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رياضة

كريم بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود في الدوري السعودي

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

الدوري السعودي، أعلن  الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق اتحاد جدة على تشكيل الفريق أمام الأخدود في لقاء يجمع بين الفريقين بدوري روشن للمحترفين.

ويحل الاتحاد في التاسعة مساءً، ضيفًا على الأخدود في سادس جولات الدوري السعودي.

ويدخل الاتحاد المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه على الخليج 4-1 في الجولة السابقة ليواصل ملاحقة الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وبالمثل، يلعب الفريق المضيف الأخدود مع دفعة معنوية بعد فوزه الرائع على الفتح بنتيجة 4-2، مما يزيد من الإثارة في مباراته المرتقبة ضد اتحاد جدة.

تشكيل الاتحاد أمام الأخدود


حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش - سعد الموسى - عبدالإله العمري - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - ماريو ميتاي - حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.

ويدخل الاتحاد مباراة اليوم محتلا وصافة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط.

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