الونش يصل ألمانيا للاطمئنان على "الرباط الصليبي" قبل خوض التدريبات الجماعية

وصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دولة ألمانيا، من أجل الاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة التأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن ُيعرض الونش على الطبيب الألماني الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي، من أجل الاطمئنان على ركبته قبل خوض التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويرفض الونش الاستعجال في العودة للملاعب مرة أخرى، خوفا من تكرار إصابته في الركبة.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.