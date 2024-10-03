السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يناقش معدلات الإنجاز في ملف التصالح

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة المهندس ماجد بسيوني مدير عام لجنة التخطيط العمراني بالإسماعيلية، ونقيبي الأطباء والصيادلة، ورئيس لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين والجهات المعنية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

آليات تسهيل الإجراءات

ناقش الاجتماع آليات تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل التعاون والدعم للمواطنين، لتسريع إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

تبسيط الإجراءات التوعوية

وأكد أنيس تبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين بكيفية استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية، لضمان سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

توعية المواطنين

وأوضح أنيس أنه يجب توعية المواطنين بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة وفقًا لقانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء من أجل تقنين الأوضاع واستقرارها، مشيرًا إلي تقديم المحافظة أقصى التيسيرات على المواطنين بما يسهم في حل جميع المشاكل التي قد تواجههم.

ووجَّه أنيس أصحاب الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى نشاط تجاري بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية المعنية بمقر الإقامة لاستخراج التصاريح اللازمة والاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة من خلال قانون التصالح الجديد ؛ لتحقيق الانضباط لمنظومة البناء وتجنبًا للتعرض لإزالة المخالفات والتعديات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ