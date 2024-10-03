السيسي يشهد عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح لمقاتلي الأكاديمية العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح بمشاركة 1100 طالب من مقاتلي الأكاديمية العسكرية، حيث استعرضوا ما وصلوا إليه من تدريب راق ومحترف.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وكبار رجال الدولة، عروضا خاصة لمعدات الدلتا المصرية وقوات المظلات في سماء الأكاديمية العسكرية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي، افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

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