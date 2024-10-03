الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسي وبن زايد يشهدان عروضا لمعدات الدلتا المصرية وقوات المظلات

عروض قوات المظلات
عروض قوات المظلات في سماء الأكاديمية العسكرية، فيتو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وكبار رجال الدولة، عروضا خاصة لمعدات الدلتا المصرية وقوات المظلات في سماء الأكاديمية العسكرية.

 

السيسي وبن زايد يشهدان افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية


شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ، افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

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وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد اليوم افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية في مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.

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السيسي بن زايد معدات الدلتا المصرية قوات المظلات الاكاديمية العسكرية

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