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أخبار مصر

السيسي لـ بن زايد: وجودك معانا شرف كبير لينا وحاجة تسعدنا

رسالة السيسي لمحمد
رسالة السيسي لمحمد بن زايد، فيتو
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مؤثرة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حفل الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، بحضور كبار رجال الدولة.

 

رسالة السيسي لمحمد بن زايد

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أخي الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة أرحب بك وأشكرك على إنك أصريت تكون موجود معانا في حفل الأكاديمية العسكرية برغم مشاغلك، ولكن وجودك معانا شرف كبير لينا وحاجة تسعدنا، ربنا يحفظك ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء".

 

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