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رياضة

فخر الأمة، الأهلي يحتفي بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي يفوز على برشلونة
الأهلي يفوز على برشلونة ويحصد برونزية مونديال الأندية،فيتو

كرة اليد، احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بفوز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي على برشلونة وحصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية. 

ونشرت صفحة الأهلي صورا من مباراة الفريق أمام برشلونة وكتبت: “أشياء لا يفعلها إلا الأهلي، فخر الأمة، بطل إفريقيا يفوز على برشلونة الإسباني ويتوج بالميدالية البرونزية".  

الأهلي يفوز على برشلونة ويحصد برونزية مونديال الأندية 

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، قد فاز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل. 

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).

بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.

 

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج

وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.

وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.

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