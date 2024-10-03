الزمالك يشيد بتواجد صلاح سليمان في مدرجات الثالثة يمين بمباراة السوبر (فيديو)

أشاد الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي بتواجد صلاح سليمان لاعب الفريق السابق في مدرجات الثالثة يمين بملعب المملكة أرينا في السعودية من أجل مؤازرة القلعة البيضاء أمام النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

وقرر صلاح سليمان التواجد في مدرجات الثالثة يمين بملعب المملكة أرينا وسط جماهير الزمالك لدعم الفريق ليضرب مثلا في حب الفريق.

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صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق

ونشرت صفحة الزمالك عبر فيس بوك وانستجرام فيديو لصلاح سليمان وهو يؤازر الزمالك من المدرجات وعلقت:"

"الولا ولا أهو الزمالكاوي أهو.. الولا ولا أهو صلاح سليمان أهو".

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.