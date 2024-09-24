تأجيل انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على اتخاذ قرار جديد بشأن مواعيد دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري، فيما يمثل الزمالك والمصري البورسعيدي الكرة المصرية في الكونفدرالية.

تأجيل انطلاق دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

واكدت تقارير صحفية تأجيل انطلاقة دور المجموعات بالبطولتين إلى يومي 26 و27 نوفمبر المقبل، بدلا من يوم 25 أكتوبر المقبل.



ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى يومي 26 و27 نوفمبر المقبل ثم تقام الجولة الثانية خلال الفترة بين 6 إلى 8 ديسمبر المقبل ثم تقام الجولة الثالثة في الفترة بين 13 إلى 15 من نفس الشهر.



وتقام الجولة الرابعة من أيام 3 إلى 5 يناير 2025، ثم تقام الجولة الخامسة من 10 إلى 12 يناير، ثم الجولة السادسة والأخيرة بالفترة بين 17 إلى 19 يناير المقبل.