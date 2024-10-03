الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسي وبن زايد يشهدان عرضا خاصا لتشكيلات القوات المسلحة

تشكيلات القوات المسلحة
تشكيلات القوات المسلحة من الأكاديمية العسكرية، فيتو
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وكبار رجال الدولة، عرضا خاصا لتشكيلات وأسلحة القوات المسلحة من قوات المشاة والمدفعية والمدرعات والدفاع الجوي، والإمداد والتموين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد اليوم افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية في مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.

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