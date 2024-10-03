تحت شعار من أكتوبر إلى بناء الإنسان، منطقة الإسكندرية الأزهرية تحتفل بانتصارات 73

احتفلت منطقة الإسكندرية الأزهرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في فعالية نظمتها إدارة رعاية الطلاب.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الوطنية والثقافية التي عبرت عن روح الانتصار ومكانة الجيش المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، حيث شارك معهد براعم طيبة بأنشودة (تحيا مصر).

كما شارك معهد فتيات الفتح المبين بأنشودة (نحب مين غيرها)، في حين شارك معهد أبو قير الابتدائي باستعراض بعنوان (73).

وفي كلمته، حث رئيس منطقة الإسكندرية الأزهريّة الطلاب على الاعتزاز بتاريخ مصر العظيم والتعلم من دروس هذه الانتصارات التي تعكس قوة الإرادة والعزيمة.

كما شدد على أهمية استلهام روح هذه الانتصارات في ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تطوير قدرات الشباب المصري والارتقاء بمستويات التعليم والثقافة، بما يعزز الانتماء الوطني والوعي بالتحديات التي تواجه الوطن

وأكد، أن هذا الربط بين الماضي المجيد والمستقبل الواعد، هو ما تسعى إليه المبادرة خلال هذا الشهر، حيث تسعى إلى بناء أجيال قادرة على المساهمة في نهضة مصر الشاملة، مستلهمة من تضحيات الأبطال في أكتوبر قوة الإرادة والعزم لتحقيق المزيد من الانتصارات في مختلف المجالات.