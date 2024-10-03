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رياضة

لابورتا يكشف سر اختيار فليك لتدريب برشلونة

هانز فليك، فيتو
هانز فليك، فيتو

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اليوم الخميس، أن البلوجرانا بدأ الموسم بشكل جيد، وأن الألماني هانز فليك مدربه الجديد، لا يبحث عن أعذار.

وأوضح لابورتا، خلال زيارته إلى "مؤسسة كرويف" في برشلونة: "فليك مدرب استثنائي ومهني للغاية.. كان يعرف ما يوجد في الفريق ويديره بشكل جيد للغاية".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة في 8 مباريات، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد و4 عن أتلتيكو مدريد.

بينما في دوري أبطال أوروبا بدأ بهزيمة مؤلمة أمام موناكو (2-1) ثم أتبعها بفوز ساحق على فريق يونج بويز السويسري يوم الثلاثاء (5-0).


وأضاف لابورتا: "لقد لعبنا مباراة جيدة ضد يونج بويز، وسجلنا 5 أهداف.. الآن علينا أن نفكر في مباراة ألافيس في الدوري الإسباني.. الفوز قبل فترة التوقف الدولي مهم للغاية".

وعزز برشلونة صفوفه هذا الصيف بضم داني أولمو وباو فيكتور، بالإضافة إلى تصعيد عدد من لاعبي الفريق الرديف مثل مارك كاسادو.

سر اختيار فليك لتدريب برشلونة

وأشار رئيس البارسا:"هذا العام هناك العديد من المباريات تجبرنا على أن يكون لدينا تشكيلات تنافسية وكبيرة.. ضم اللاعبين من صفوف الناشئين يعطي نتائج جيدة للغاية لأنهم يفهمون ما يطلبه فليك منهم".

وأتم أن اختيار المدرب الألماني يرجع أيضا إلى ثقته في فريق الشباب: "اتفقنا مع بقية أعضاء مجلس الإدارة على أن المدرب الجديد يجب أن يعطي دفعة جديدة، وفليك يعرف كيفية ذلك".

 

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