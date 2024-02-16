الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

تيسير فهمي تكشف أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية (فيديو)

تكريم تيسير فهمي
تكريم تيسير فهمي من مهرجان الأقصر، فيتو

كشفت الفنانة تيسير فهمي، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالغياب بسبب عرض أعمالها القديمة عبر شاشات التلفزيون.

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وقالت تيسير فهمي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: “أنا عندما توقفت لم أشعر بالغياب لأن أعمالي القديمة بتتعرض على كل القنوات، والواحد مبيحسش أنه غاب عن الشاشة، لأنه بيفضل في تلاقي بين الجمهور والفنان حتى لو ابتعد النجم، لأن أعمالي مستمرة في العرض”.

 

وعن حقيقية ابتعادها عن الساحة الفنية لأسباب دينية كما أعتقد البعض قالت: “الإيمان في قلوبنا كلنا وأنا ست متدينة، ودا مالوش علاقة بالتمثيل ومفيش أي تعارض”.

مسلسل فعل فاعل

وكانت الفنانة تيسير فهمي ابتعدت عن الساحة الفنية لسنوات كثيرة، حيث أن آخر أعمالها الفنية مسلسل فعل فاعل والذي عرض في عام 2012.

يذكر أن الفنانة تيسير فهمي تعرضت لأزمة صحية في وقت سابق نقلت علي أثرها إلي أحد المستشفيات وأثارت قلق الجمهور.

وقالت “تيسير" من خلال منشور سابق لها:"أشكر كل صديق وصديقة تكرموا بالدعاء لي بالشفاء، لقد غادرت المستشفى واستكمل علاجي بالمنزل وربنا يشفي كل مريض ويبعد عنكم كل شئ وحش ويمتعكم بالصحة والعافية.

وكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 13  الفنانة تيسير فهمي علي مشوارها الفني 

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالميًا.

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