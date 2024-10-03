الخميس 03 أكتوبر 2024
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وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مدارس دمياط ويستعرض أثر برامج التدريب (صور)

وكيل الوزارة يستقبل
وكيل الوزارة يستقبل وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم وفدًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم، دكتور أحمد رزق الله مسئول تعليم أول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومستر أندرو لويز مدير مشروع التعليم من أجل الغد ودكتور أيمن عويس كبير المدربين ومسئول متابعة وتقويم وأشرف حملاوي منسق بالمشروع ونجلاء الجبلاوي قائد فريق التدريب ونسرين سرحان منسق المديرية لبرنامج التعلم من أجل الغد.

جاءت الزيارة في إطار متابعة سير برامج التدريب التي تنفذها الوكالة بالتعاون مع المديرية، والتي تستهدف تطوير العملية التعليمية وتحسين أداء المعلمين والقيادات المدرسية.

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزورون مدارس دمياط

تطبيق الممارسات التدريسية الجديدة التي تعلمها المعلمون خلال البرامج التدريبية

 

وشهد اللقاء مناقشات مكثفة حول نتائج برامج التدريب التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مثل برنامج أساسيات التدريس والقيادة المدرسية، وتأثيرها على المتدربين وعلى الأداء داخل الفصول الدراسية.

من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتابعون تلاميذ مدارس دمياط

وفي جولة تفقدية، قام وكيل الوزارة والوفد بزيارة عدد من المدارس، منها مدارس الإمام العادل الابتدائية وعباس زاهر تعليم أساسي و6 أكتوبر الابتدائية، حيث تم الوقوف على تطبيق الممارسات التدريسية الجديدة التي تعلمها المعلمون خلال البرامج التدريبية.

كما تفقد الوفد قاعات التدريب في مدرستي الإمام محمد عبده الابتدائية والإعدادية، حيث يجري تدريب مسئولي التدريب والمعلمين على برامج التعلم المهني، وذلك لضمان استمرارية التطوير المهني للمعلمين وتحسين جودة التعليم.

وكيل الوزارة يؤكد أهمية الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تطوير العملية التعليمية بدمياط

وفي ختام الزيارة، أكد وكيل الوزارة أهمية الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تطوير العملية التعليمية بدمياط، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة المعلمين وتحسين نتائج الطلاب.

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