محافظ الدقهلية: توفير رغيف الخبز للمواطن من أولوياتي

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن توفير رغيف الخبز للمواطن البسيط هو أولى أولوياتي حتى يصل لمستحقيه، وأسعار السلع والمنتجات بالمنافذ والأسواق لخلق منافسة لخفض الأسعار.



جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية المفاجئة علي عدد من المخابز، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والأسواق والمنافذ، لمتابعة مدى توافر السلع والمنتجات والإعلان عن الأسعار بمدينتي المنصورة وطلخا.

وخلال الجولة التقى عددا من المواطنين واستمع إلي آرائهم ومطالبهم حول الأسعار ومدى توفر السلع والمنتجات.

وأشار "مرزوق" إلي أن توفير رغيف الخبز للمواطن البسيط هو أولى أولوياتي حتى يصل لمستحقيه، موجهًا بعدم صرف الخبز لشخص يحمل أكثر من بطاقتين لمنع الزحام أمام المخابز.

الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات بالمنافذ والأسواق

وأكد " المحافظ " ضرورة الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات بالمنافذ والأسواق لخلق منافسه لخفض الأسعار، مشددًا علي ضرورة وضع السعر علي كل منتج ليكون هناك حرية الاختيار للمواطن، مشيرًا إلي أن المعارض والمنافذ تم إنشاؤها لبيع السلع والمنتجات أقل من السوق الخارجي وتحقيق هامش ربح بسيط لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.