الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظ الدقهلية يستقبل وفد أمانة اتحاد القبائل والعائلات المصرية

محافظ الدقهلية يستقبل
محافظ الدقهلية يستقبل وفد امانه اتحاد القبائل

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس الشوربجي عبد الحفيظ الشوربجي رئيس أمانة اتحاد القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.

 


وقد استعرض  "مرزوق"مع وفد أمانة الاتحاد عددا من المقترحات التي تستهدف تعزيز الدور المجتمعي للاتحاد من خلال لجانه الفرعية الأربعة التي تشمل لجان فض المنازعات، والمرأة، والشباب، واللجنة الانتخابية، وذلك لتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية المشتركة مع المحافظة.. 
 

حيث استمع " مرزوق"من رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان الفرعية بالاتحاد إلي تعريف بالاتحاد بشكل عام ودوره الوطني والتنموي من خلال العديد من الانشطة المتنوعة في المجالات الفكرية والثقافية والبيئية والاقتصادية والشبابية.. 
 

وفي هذا الصدد قال رئيس الاتحاد بالدقهلية إن شباب الاتحاد لديهم الاستعداد الكامل للمشاركة مع المحافظة في كافة القضايا انطلاقا من الدور الوطني للاتحاد،حيث تقرر خلال اللقاء مشاركة الاتحاد في تنفيذ مبادرة للتشجير بالاشجار المزهرة بعدد من الشوارع بمدينة المنصورة.

مبادرة التشجير بالشوارع

 وفي هذا الصدد كلف "مرزوق"المهندس الزناتي عبد العظيم مدير عام مديرية الطرق للتنسيق مع لجان الاتحاد لتنفيذ مبادرة التشجير بالشوارع التي يتم الانتهاء من العمل في رفع كفائتها وصيانتها.. 


وفي نهاية اللقاء وجه رئيس الاتحاد الشكر لمحافظ الدقهلية علي اهتمامه البالغ ومساندته ودعمه لقيام الاتحاد بتنفيذ أنشطته بنطاق محافظة الدقهلية.. 

 


هذا وقد رافق رئيس الاتحاد بالدقهلية، جواهر سعد الشربيني النائب الاول لرئيس الاتحاد عضو البرلمان سابقا والسيد حجازي النائب الثاني لرئيس الاتحاد وعضو البرلمان سابقا،  والمهندس محمود الشوربجي رئيس لجنة الشباب، وإيهاب فكري رئيس لجنة فض المنازعات والدكتور محمد علي بأمانة المجلس ومصطفي الجوجري نائب رئيس لجنة الشباب ومحمد الجاعوص نائب رئيس لجنة الشباب،  والمهندس عاطف ممدوح لجنة الزراعة.

 

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