علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان للدور نصف النهائي لبطولة قطر للإسكواش
الاسكواش، تأهل علي فرج وهانيا الحمامي، لاعبا وادى دجلة ومنتخب مصر إلى الدور نصف النهائي لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية.
واستطاع بطل العالم علي فرج-المصنف الأول عالميًا- التأهل لنصف نهائي بطولة قطر كلاسيك للإسكواش بعد فوزه في الدور ربع النهائي على السويسري نيكولا مولر-المصنف 24 عالميًا- بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (14-12) (11-5) (11-6).
وفازت بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي -المصنفة 3 عالميًا- على البلجيكية تين جيليس -المصنفة 6 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (12-10) (11-5).
وتعد بطولة قطر كلاسيك للإسكواش 2024، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 من أكتوبر الجاري في قطر، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 215 ألف دولار.
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