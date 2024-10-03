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رياضة

علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان للدور نصف النهائي لبطولة قطر للإسكواش

علي فرج، فيتو
علي فرج، فيتو

الاسكواش، تأهل علي فرج وهانيا الحمامي، لاعبا وادى دجلة ومنتخب مصر إلى الدور نصف النهائي لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية.


واستطاع بطل العالم علي فرج-المصنف الأول عالميًا- التأهل لنصف نهائي بطولة قطر كلاسيك للإسكواش بعد فوزه في الدور ربع النهائي على السويسري نيكولا مولر-المصنف 24 عالميًا- بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (14-12) (11-5) (11-6).

وفازت بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي -المصنفة 3 عالميًا- على البلجيكية تين جيليس -المصنفة 6 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (12-10) (11-5).

وتعد بطولة قطر كلاسيك للإسكواش 2024، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 من أكتوبر الجاري في قطر، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 215 ألف دولار.

 

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