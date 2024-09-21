تأهل علي فرج لنهائي بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش
تأهل علي فرج، لاعب منتخب مصر ووادى دجلة، إلى الدور النهائي لبطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش -إحدى البطولات البلاتينية.
واستطاع بطل العالم علي فرج، التأهل للنهائي بعد تغلبه على دييجو الياس بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (7-11) (14-12) (6-11) (11-7) (11-4).
وتعد بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 15 حتى 21 من سبتمبر الجاري في باريس، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 213 ألف دولار.
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