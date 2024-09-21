الإسكواش، سيطرة مصرية على ألقاب بطولة فرنسا المفتوحة

الإسكواش، فرضت مصر سيطرتها على ألقاب بطولة فرنسا المفتوحة للإسكواش، المقامة خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر الجاري، وتصل مجموع جوائزها إلى 190 ألف دولار، وتصنفها كونها واحدة من أهم بطولات الإسكواش الموسم الحالي.

وتقام اليوم السبت المباراة النهائية على مستوى منافسات السيدات بين كل من، نوران جوار ونور الشربيني.

وفي الرجال تقام المباراة النهائية بين علي فرج المصنف الأول عالميا وزميله مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا.

وتوج مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا بأول بطولة ماسية فى تاريخ الاسكواش، بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش وذلك بعد تغلبه على المصنف الأول عالميا علي فرج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استمرت 82 دقيقة وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-3, 13-11, 5-11, 11-8.