البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن إيبارشية باريس وشمالي فرنسا

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالي فرنسا ومجمع كهنة إيبارشية باريس، وذلك باستخدام شبكة الإنترنت عبر خاصية video conference.

ألقى قداسة البابا تواضروس عليهم كلمة عن الكنيسة وتراثها الغني، وأهمية أن يحرص الكاهن على أن يعلم أبناءه هذا التراث الغني، كما تحدث عن المحبة التي يجب أن يتعامل بها الكاهن مع الجميع.

واستمع قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أسئلة الآباء الكهنة وأجاب عليها.

قداسة البابا: نصر أكتوبر صفحة بيضاء في تاريخ العسكرية

فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذا النصر يعد صفحة بيضاء في تاريخ العسكرية المصرية، وتاريخنا كمصريين. وأنه ثمرة لروح الدقة والتخطيط والرؤية السليمة، والله بارك كل هذا فجاء الانتصار وتحرير أرض سيناء. وأضاف: "وكما نتذكر الانتصار نتذكر معه الشهداء والمصابين وكل من ساهم في هذا العمل العظيم".

وعن الأوضاع الحالية في المنطقة قال قداسة البابا: نصلي في الأيام من أجل سلامة بلادنا وسلامة منطقة الشرق الأوسط، وأن يعطي الله حكمة للقادة من أجل سلام الشعوب، الأطفال والنساء والرجال ومستقبلهم وتعليمهم وصحتهم"

وأضاف مؤكدًا: "نصلي ونحن نؤمن أن الصلاة تنقل الجبال وتحرك القلوب والعقول" مشددًا على سامعيه أن يصلوا دومًا لأجل هذه الأمور.

واختتم: "نشكر الله على سلام بلادنا واستقرارها، حتى وإن كانت هناك بعض الأزمات ولكن نعمة السلام والأمان لا يمكن أن تقدر بثمن".