إصابة الرباط الصليبي تضرب نجم يوفنتوس
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، نبأ صادما عن نجمه، عقب مواجهة لايبزيج الألماني، بمنافسات دوري أبطال أوروبا.
حيث أصيب البرازيلي جليسون بريمر في بداية مباراة الأمس، وخرج بعد 6 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، بينما وصل اليوم الخميس للعيادة الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة والكشف عن طبيعة الإصابة.
وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع بريمر لفحوصات تشخيصية والتي كشفت عن إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى".
وأوضح النادي أن بريمر سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة.
أما نيكو جونزاليس، جناح الفريق، فأوضحت الفحوصات أنه يعاني من إصابة منخفضة الدرجة في العضلة المستقيمة الفخذية للفخذ الأيمن.
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن بريمر سيحتاج إلى عدة أشهر للتعافي، لافتا إلى أنه لن يتمكن من العودة للملاعب إلا بعد 6 أشهر على الأقل.
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