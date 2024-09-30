الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رياضة

زيادة فرص مدرب يوفنتوس السابق لخلافة تين هاج

تين هاج
تين هاج

كشفت تقارير صحفية أن ماسيمليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس، أحد المرشحين البارزين لتولي المنصب الفني لمانشستر يونايتد، في حالة إقالة الهولندي إريك تين هاج.

وتعرض الشياطين الحمر لهزيمة مدوية على أرضه وبين جماهيره ضد توتنهام هوتسبير، بثلاثية نظيفة، مساء الأحد، بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.


وتتزايد الضغوط على تين هاج في ظل سوء النتائج التي يحققها الفريق بمختلف البطولات، حيث يحتل الفريق المركز الـ12 بالبريميرليج برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.


وبحسب ما أورده موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن المباريات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل المدرب الهولندي، بعد البداية الكارثية للموسم الجاري.

أليجري أبرز المرشحين لخلافة تين هاج

وأضاف "الشخصيات البارزة في مانشستر يونايتد يعتقدون أن أليجري قد يكون الشخصية المناسبة لتولي المسؤولية".

وتابع "قد يكون ماسيمليانو على قائمة اليونايتد ليخلف تين هاج إذا فشل الأخير في تحويل دفة الأمور بعد البداية السيئة للموسم".

وأشار إلى أنه رغم عدم وجود محادثات ملموسة مع أليجري حتى الآن، إلا أنه يبقى مرشحًا محتملًا لقيادة الفريق الإنجليزي.

وكانت الولاية الثانية لأليجري مع يوفنتوس قد انتهت في مايو 2024، بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

 

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