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إعلام عين شمس: نعمل على تطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل

إعلام عين شمس
إعلام عين شمس

 نظمت كلية إعلام جامعة عين شمس،يومًا تعريفيًا للطلاب الجدد للعام الدراسي 2024/2025، للترحيب بهم والتعريف بالكلية، وذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

فعاليات حفل استقبال إعلام عين شمس للطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ 

افتتح الحفل هبة شاهين عميدة الكلية وسلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

في كلمتها، رحبت هبة شاهين بالطلاب الجدد، مستعرضة لهم نشأة كلية الإعلام التي تعد امتدادًا لقسم علوم الاتصال بكلية الآداب، وأشارت إلى أن الكلية تجمع بين الحداثة في برامجها والعراقة فى انبثاقها من قسم علوم الاتصال بكلية الآداب، وتفخر بوجود نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وأكدت أن جامعة عين شمس، بكونها إحدى الجامعات العريقة ذات التصنيف الدولي المرموق، توفر مستقبلًا أفضل لطلابها، معربة عن فخرها بالانتماء إلى هذه المؤسسة التعليمية.

وأضافت أن الكلية، منذ أن كانت قسمًا للإعلام وحتى أصبحت كلية متخصصة، تعمل بجد واجتهاد لتخريج طلاب ذوي كفاءة وخبرة مؤهلين لسوق العمل وتضعهم في مصاف خريجي الجامعات العالمية.

وأوضحت أن الكلية تحظى بدعم دائم من إدارة الجامعة، ما يساعدها فى تحقيق أعلى مستويات الجودة. ونصحت الطلاب بالاستمتاع بسنوات الدراسة والتفوق، وبناء شخصيتهم والمساهمة في رفع اسم الكلية والجامعة.

وأشارت إلى أن كلية الإعلام تسعى  إلى تعزيز مفهوم الجودة والإبداع والابتكار، وتخريج طلاب مميزين يتمتعون بجميع سبل التعلم المتاحة.

بالإضافة إلى توفير تدريب مهنى متميز لطلابها يربطهم بسوق العمل بشكل متميز، كما أكدت سعى الكلية إلى إعداد جيل من الإعلاميين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل، والعمل على تقديم محتوى إعلامي هادف ومسؤول.

واختتمت كلمتها بتشجيع الطلاب على بذل الجهد والتفوق الأكاديمي والعملى، مؤكدة دعمها الكامل لهم تحت مظلة جامعة عين شمس العريقة، وفى إطار البيئة المتكاملة من العلم، الثقافة، الفنون، والأنشطة التى توفرها كلية الإعلام لطلابها.

أعربت  سلوى سليمان عن سعادتها ببدء عام دراسي جديد، ورحبت بالطلاب الجدد الذين اختاروا الانضمام إلى كلية الإعلام بجامعة عين شمس.
وأكدت أن الكلية تضع في مقدمة أولوياتها تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب فرصًا متميزة للتعلم والتطور.

وأشارت إلى أن إدارة الكلية تعمل دائمًا على تطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والعملية. كما شددت على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في الكلية، سواء من خلال المحاضرات أو الورش العملية، أو المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.

كما أكدت أهمية الالتزام بالجدية والاجتهاد في الدراسة، بوصف التفوق الأكاديمي هو المفتاح لاتاحة آفاق واسعة من الفرص المهنية في مجال الإعلام، لافتة الانتباه إلى أن وصول طلاب الكلية لمستوى يقارب الاحترافية وقدرتهم الفائقة على تقديم محتوى إعلامى متميز وباستثمار الإمكانيات المتاحة.

شملت فعاليات الإستقبال تعريف الطلاب بأقسام الكلية، وبرامجها الدراسية المتاحة، وكذلك اللوائح التي يجب اتباعها لتحقيق النجاح والتفوق.

بالإضافة إلى سلسلة من الأنشطة المتنوعة، منها إلقاء قصائد شعرية مميزة، وعرض برومو للكلية وعرض  فيديوهات لنماذج من إنتاج الطلاب للأعوام السابقة، وستاند آب كوميدى، جلسات تعريفية تقدمها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس حول مختلف التخصصات الأكاديمية، وتقديم عرض حول الأنشطة الطلابية وأهمية المشاركة فيها بما يسهم فى تطوير المهارات الشخصية للطلاب.

وذلك بحضور لفيف من رؤساء الأقسام  وأعضاء هيئة التدريس وشئون الطلاب بالكلية.

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جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة القاهرة الفيزياء النظرية اعلام جامعة عين شمس

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