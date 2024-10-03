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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

 جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى  



 تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 4 / 10 / 2024 تعديل تركيب قطار 1211 القاهرة / الإسكندرية ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية )  وبنفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 128 الإسكندرية / طنطا ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية )  وبنفس جدوله الحالي  ، وتعديل تركيب قطار 807 القاهرة / المنصورة ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية )  وبنفس جدوله الحالي  .


كما تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 / 10 / 2024 تعديل تركيب قطار 129 طنطا / الإسكندرية ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية)  وبنفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 1212 الإسكندرية / القاهرة ليكون بالتركيب ( 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية )  وبنفس جدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 808 المنصورة / القاهرة ليكون بالتركيب (9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية)  وبنفس جدوله الحالي.  


وأكدت الهيئة  أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب.

 

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