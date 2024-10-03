كامل الوزير يترأس أعمال عمومية شركة أكتا للنقل الجماعي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي.

وشهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعى

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الشركة نحو تحقيق منظومة النقل الأخضر الذكى المستدام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة وتقديم أفضل خدمات النقل الذكية والمتميزة والتوسع فى إستخدام أحدث وسائل النقل صديقة البيئة وزيادة أعداد أسطول النقل للشركة والتحديث المستمر للأنظمة المستخدمة فى النقل الذكي والارتقاء ورفع المستوى المستمر للكوادر لتواكب التطور المستمر للتكنولوجيا ، حيث تمتلك الشركة أسطول مكون من 50 أتوبيس منهم 30 أتوبيس كهرباء و20 أتوبيس غاز وبلغ عدد الركاب 1.4 مليون خلال 2023 و1.9 مليون خـــــلال 2024 حتى شهر سبتمبر الماضي، كما حققت الشركة صافى ربح 78,504,020 جنيه حيث بلغت إيرادات النشاط للشركة عام 2023 مبلغ 158.600.000 جنيه.



كما تم استعراض أبرز ما أنجزته الشركة خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2023 حيث تم نقل 1.2 مليون راكب خلال عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في الفترة من 6/11/2022 حتي 18/11/2022 وعقد محاضرات نظرية لتوعية ورفع مستوى السائقين للارتقاء بمستواهم الفني لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين وتنفيذ جميع أنواع الصيانات للمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات، بالإضافة إلى أن الشركة نفذت أعمال النقل للمشتركين بمؤتمر البنوك الأفريقية بمدينة شرم الشيخ وأعمال النقل للمتسابقين فى مارثون زايد الخيرى بالعاصمة الإدارية 2023 وأعمال النقل للمشتركين فى أعياد الميلاد المجيد 2024 والمشاركة فى المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات وأعمال النقل للمشتركين فى مباراة كرة القدم بين مصر وكرواتيا 2024 والمشاركة فى مهرجان مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية 2024.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة الدعم المستمر لأسطول الشركة بأحدث الاتوبيسات وخاصة الاتوبيسات الكهربائية والتوسع في المناطق التي تخدمها منظومة الاتوبيسات لتخدم التجمعات السكانية للعاملين بالعاصمة الإدارية وضرورة الاستمرار في التحديث المستمر لمنظومة تاكسي العاصمة الذي يخدم المترددين على العاصمة وخدمة مناطق أخرى مستقبلا الى جانب خدمة العاصمة الإدارية.