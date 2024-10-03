الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظ الغربية يبحث سبل الاستفادة من أصول الري لإقامة مشروعات تنموية

محافظ الغربية يبحث
محافظ الغربية يبحث سبل التعاون المشترك مع الري

التقى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الموارد المائية والري للشركات والاستثمار  لبحث وتعزيز سُبل التعاون المشترك لإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين.

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يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته الغربية مع وزارة الري، بهدف تعظيم الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة، المهندس حسن شنب وكيل وزارة الأملاك بوزارة الري، المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بالغربية.

واستعرض محافظ الغربية الموقف العام لبعض قطع الأراضي المملوكة لوزارة الري بنطاق المحافظة وتحديد أولويات الأنشطة والمشروعات المزمع إقامتها بتلك القطع للاستفادة منها بما يحقق النفع العام.

وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى إلى تطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين من خلال مشروعات وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

وأشار الجندي إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية على بعض الأراضي والأصول غير المستغلة على النظم الحديثة لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

وأشار مساعد وزير الموارد المائية والري إلى أن الوزارة تجري حصر شامل لكافة الأملاك والأصول والأراضى المملوكة لها بالمحافظات وإزالة التعديات الواقعة عليها واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية تساهم في تعظيم مدخرات وموارد الدولة.

 

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