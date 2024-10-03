أم كلثوم تثير بكاء المصريين في الدحيح.. المثقفون يرصدون ليلة الدموع في مصر.. كوكب الشرق تعيد للذاكرة أمجاد المحروسة.. خالد البلشي للفخراني: «تسلم دماغك».. وهذه علاقة الوداد المغربي بكوكب الشرق

أم كلثوم، حالة من البهجة والانتشاء والدموع، أثارتها حلقة الدحيح، أحمد الغندور أمس، عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث دخل المصريون الذين تذكروا فترة المد الثقافي المصري في حالة من البكاء والتحسر على هذه الأيام.

أم كلثوم والدحيح وحالة انتشاء أبكت المصريين، فيتو

أم كلثوم تجسد البهجة والانتشاء والدموع

"من امبارح وشفت أكثر من صديق كاتب عن أنه مقدرش يتمالك دموعه وهو يسمع حلقة أم كلثوم".. هكذا تحدث العديد من المصريين عن حجم الشجن والجمال الذي سببه الحديث عن كوكب الشرق أم كلثوم، التي وصفت بأنها ليست مغنية عادية.



تسببت حلقة الدحيح مع أم كلثوم في حالة من الانتشاء الحزين بين العديد من المثقفين المصريين، فالحديث لم يكن عن مغنية وصفت بالعظيمة، ولا تزال تسيطر على وعي وإدراك المصريين العرب حتى الآن، لكن عن "روح مصر"، التي كانت معرّضة للزوال بعد أزمة عام 1967، وعن صرخة أم كلثوم في وجه الغرب، أثناء وقوفها على مسرح باريس عندما قالت: (أعطني حريتي).

مصر تقوم من وسط هزيمتها كالعنقاء

وصف العديد من النشطاء والمثقفين حلقة الدحيح وأم كلثوم بأنها "مليئة بالجمال والمعاني العميقة"، عن بلد خالد اسمه مصر، في كل مرة تقوم من وسط هزيمتها مثل العنقاء التي تنهض من وسط الرماد، لتعلن للعالم "إنها مصر التي لا تموت ولن يقضي عليها بالضربة القاضية أبدًا، وستظل في وعي العالم مصر المحروسة القوية بقوتها الناعمة".

أثارت أم كلثوم شجون المصريين في حلقة الدحيح، فقد تحول صوتها لأداة تحل نزاعات، يصعب حلها بالسياسة، ففي حفلتها الشهيرة في المغرب عام 1968، دفعت أم كلثوم الرمز آلاف المغاربة لاستقبالها بحفاوة سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي من الحكومة، حتى أن نادي "الوداد" المغربي سُمي بذلك على اسم أحد أفلام أم كلثوم "وداد"، الذي تم إنتاجه عام 1936، وكانت بطلته أم كلثوم، هكذا قال الدحيح في وصفه لقوة مصر الناعمة آنذاك أم كلثوم.



وهنأ نقيب الصحفيين خالد البلشي كاتب الحلقة أحمد الفخراني، فقال: "تسلم دماغك يا فخراني حلقة أم كلثوم عظيمة".



وقالت الناقدة ماجدة خير الله: "حلقة الدحيح عن أم كلثوم، حلقة أيقونية وتحمل إجابة عن سؤال لماذا أصبحت هذه السيدة أهم صوت عربي لأكثر من قرن من الزمان ولماذا يتهافت الناس على سماعها رغم وفاتها من نصف قرن، والسؤال الأكثر أهمية، لماذا لم تستطع مطربة عربية أخرى أن تحتل مكانتها أو تقترب من تلك المكانة بفراسخ؟".

ليلة دموع على الست

كما وصفت الناقدة الفنية نجوان ماهر عامر حلقة أم كلثوم بـ"ليلة الدموع"، فقالت: "ليلة دموع على الست، حتى لحظة كتابتي كان فيديو حلقة الدحيح عن أم كلثوم عاملة 673507 مشاهدات، متوقعين إنها حلقة مميزة لكن هتمر عادي فيديو استمتعنا بمشاهدته لكن إللي حصل غير كده".

الدحيح أحمد الغندور، فيتو

وتابعت نجوان ماهر قائلة: "مفيش حد كتب بوست عن الحلقة إلا وكانت جمل زي "أنا عيطت، أنا دمعت، دموعي نزلت لوحدها، بكيت وقشعرت... إلخ" كانت عامل مشترك ومش من مصريين فقط ولكن من دول عربية، محدش عارف السر حالة الفقد الجماعية إللي خلتنا نبكي حاولت أعرف السر لو حتي بالنسبة لي بس تراجعت، قلت يمكن التعبير بالكلام يفقد هيبة اللحظة قيمتها ربنا يرحم الست رحمة واسعة".

حلقة الدحيح وأم كلثوم ليلة بكى فيها المصريين

أما الإعلامي أحمد الدريني ففسر حالة الشجن والدموع التي خلفتها أم كلثوم لدي المصريين، فقال: "حلقة أم كلثوم للدحيح، اللي كتبها أحمد الفخراني، مُبكية فعلا وكل اللي كتب إنه بكى أثناءها، مبالغش. وإنت بتبكي مش عارف إنت بتبكي أم كلثوم ولا معناها ولا عصرها ولا مصر المُتخيلة في ذهنك! اللي من يوم ما وعيت وهي بتبعد عن المعنى ده.. لدرجة إنك بتشُك كتير.. أي المصرين هي الصحيحة؟ التي فاتت أم التي تحياها منذ طفولتك... جزء من عبد الناصر.. دولة عبد الناصر وعصره.. أم كلثوم وعبد الحليم وهيكل وفوزي وفريد شوقي وجيش جرار من المثقفين والفنانين والمبدعين.. كلهم كانوا مجدولين في بعض وبيمثلوا مجتمعين "مصر".

أم كلثوم قوة مصر الناعمة، فيتو

وتابع الدريني: "فاللي هيبكي أم كلثوم كفنانة هيلاقي في الحلقة كل اللي يستدرّ دموعه.. واللي هيبكيها كوطنية وواحدة من رموز البلد هيلاقي سرديته.. واللي عايز يبكي عبد الناصر هيلاقي في الحلقة أسبابه.. واللي هيبكي مصر هيلاقي مبرراته واللي هيبكي الزمن الفائت هيلاقي دوافعه.. لن يفقد- مع الحلقة- أحد مبتغاه ولن يعدم سبيلا له..".



وعن بكاء المصريين على رمزية أم كلثوم، فقال الدريني: "ربما شاعرية اللحظة وإحساسنا بالهزيمة والهوان يخلينا نتوحد مع اللي رفضوا الهوان.. فنلاقي نفسنا منتشين بإيراد حفلات أم كلثوم اللي بيتم توجيهه للمجهود الحربي.. ونحس إنه ينفع نقاوم.. ونحس إن في رمز مصري كل العرب مُجمعين عليه.. بمعنى كلهم.. ونحس إننا بنحرر أرضنا بفلوسنا ودهبنا.. ودمنا قبل كل شيء..".



وأشار أحمد الدريني إلى أن "الحلقة تطرقت لوقائع مجردة، عندنا دراية بيها بصورة أو بأخرى، لكنها- منظومةً- في بعضها البعض كانت إسقاط ضخم على هوان اللحظة وتذكير بكل ما نفقد ونفتقد.. أو كما قال صاحب الأطلال: كلما التأم جرحٌ.. جد بالتذكار جرحُ".

الاحتفاء بحلقة الدحيح عن أم كلثوم حالة مبهجة

أما الكاتب والأستاذ الجامعي الدكتور محمد فتحي فقال: "حالة الاحتفاء بحلقة الدحيح عن أم كلثوم هي حالة مبهجة لكنها غير منصفة بالمرة، ببساطة، لأن هذه الحالة يجب أن تتحول للاحتفاء بنجاح الموهبة في ظل السيستم، على أي شئ آخر. حلقات الدحيح بشكل عام فيها دروس نتعلم منها: البحث عن المواهب انك تجيب قاص وروائي مبدع زي أحمد الفخراني يبقى في فريقك المليء بحكائين مذهلين، وباحثين متميزين، ومترجمين رائعين، مع رغبة دائمة في (اقتناص) الموهبة الحقيقية في الكتابة، والبحث، وحتى في القلش، وكم من موهوب نعرفه من أصدقائنا شارك مع الدحيح بدون حسابات مسبقة، وبدون أن يكون من (شلته) في الأساس".

أم كلثوم ليلة دموع المصريين، فيتو



وقال محمد فتحي: "عندي حكاية أخرى أحب أن أحكيها وأهديها، فقبل عام أشدت بحلقة فلسطين(الأيقونية) التي تناقلها أبنائنا، وكانت سردًا جديدًا للحكاية، وأشدت يومها بكاتبها حسام الدين الذي لا أعرفه، والذي اكتشفت مصادفة أنه كان أحد طلابي في الجامعة رغم اختلاف القسم، وقد كتب تعليقًا حكيته لأبنائي عن كونه كان حريصًا على حضور محاضراتي كلما تيسر ذلك، وأحكي ذلك ليكون سابقًا على الإهداء لكل صاحب موهبة. حسام خريج قسم علاقات عامة في الأساس. لكنه كاتب مهم في سيستم الدحيح، ومحرر في بعض الأوقات، وهو ما يثبت أن هذا الزمن يحتاج للموهوب الذي يعمل على نفسه، وهي رسالة لطلاب الدفعة الجديدة لقسم الإعلام بآداب حلوان. أنت ما تصنع بنفسك وليس ما يصنع بك الآخرون. حتى لو لم يعجبك السيستم. أوجد لنفسك السيستم".

أم كلثوم وفترة المد الثقافي المصري، فيتو

وأضاف الدكتور محمد فتحي "أم كلثوم البديعة، والتي لم يتطرق أحد لإفيهاتها الذكية جدًا، ومواكبة الدحيح للتريندات، وإرسال الرسائل المختلفة حتى على سبيل النوستالجيا، والقلش على الآخرين بمنتهى الذكاء والمهارة. شكرًا للسيستم الذي أنشأه فريق الدحيح فهو البطل بلا منازع. وشكرًا على احتضان السيستم للموهبة وليس تحديها لإخضاعها أو معاداتها. وبالتوفيق دايمًا يا شباب".

