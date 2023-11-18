السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

8 ملايين ونصف مليون مشاهدة في 3 أيام لحلقة “حكاية أرض فلسطين”

الدحيح، فيتو
الدحيح، فيتو

ما زالت حلقة صانع المحتوى أحمد الغندور الشهير بـ "الدحيح" التي تكشف عن هوية الشعب الفلسطيني وما يعانيه منذ أكثر من نصف قرن، والتي جاءت تحت اسم “حكاية أرض فلسطين” تتصدر تريند المنصات الرقمية وبالأخص بموقع إكس وموقع يوتيوب.

 

حكاية أرض فلسطين

حيث جاءت الحلقة في المركز الأول في الأكثر مشاهدة منذ الساعة الأولى من طرحها وحتى الآن وحققت 8 ملايين ونصف مليون خلال ثلاثة أيام فقط.  

 

واستعرضت حلقة حكاية أرض فلسطين والفكر الصهيوني العنصري وكواليس إعلان قيام الدولة الإسرائيلية وكيف قام الاحتلال الإسرائيلي بتقسيم الحدود.. وغيرها من الانتهاكات الممنهجة التي مارسها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

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أحمد الغندور الدحيح

وصدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب "الدحيح.. ماوراء الكواليس" لمؤلفه طاهر المعتز بالله، حيث يسرد فيه رحلة أحمد الغندور "الدحيح" صانع المحتوى الشهير على منصات التواصل الاجتماعي. كتاب الدحيح ما وراء الكواليس  ومن أجواء الكتاب: "ببراعته وأسلوبه الساخر القادر على أن «يُشعبن» العلوم، استطاع «الدحيح» أن يكون واحدًا من أهم الأشخاص المؤثرين في الوطن العربي. حلقات البرنامج الذي أطلقه عام 2014 على منصة يوتيوب سجلت أكثر من مليار مشاهدة على مستوى العالم".  

 

أحمد الغندور  ونتابع: "في سنوات قليلة أصبح أحدَ أكثر صُناع المحتوى العربي مُتابعةً، تم اختيارہ ضمن قائمة رواد الشباب العربي التي تحتفي بإنجازات الشباب العربي ممن حققوا إنجازات إيجابية ومؤثرة في مجتمعاتهم، وأُدرِج ضمن قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرًا في العالم العربي لعام 2018، واختير في القائمة القصيرة لجائزة IBC العالمية عام 2019 لأكثر الشباب المؤثرين في الإعلام.. لم يعد أحمد الغندور مجرد طالب علوم تخرج في الجامعة الأمريكية يقوم بـ روشنة النظريات العلمية، وإنما أصبح ظاهرة تستحق الدراسة والبحث في أسباب نجاحها". 

 

وتقول المقدمة: الدحيح "كيف بدأ الدحيح؟ وكيف استطاع شاب في العشرين من عمرہ أن يفتح نافذة على العالم من داخل غرفته الصغيرة ليتحول خلال 7 سنوات من برنامج على اليوتيوب، إلى أحد أوجه قوة مصر الناعمة؟  في هذا الكتاب يكشف طاهر المُعتز بالله - باعتبارہ من أوائل مَن كتبوا حلقات برنامج «الدحيح»- ما وراء الكواليس لواحدة من أشهر قصص النجاح المصرية المعاصرة وأكثرها إلهامًا". 

 

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