البورصة المصرية، 1.24% ارتفاعا في مؤشر EGX30 بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية، أنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، بارتفاع كلي للمؤشرات، مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات 3.9 مليار جنيه، ليربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

اقرأ التالى: متجاهلة الأحداث الجيوسياسية، مؤشرات EGX تتلون بالأخضر بفضل قوى شرائية محلية

مؤشرات - فيتو



كواليس حركة اتجاه المؤشرات بجلسة اليوم الخميس

قفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % ليغلق عند مستوى 31720.50 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 " بنسبة 1.51 % ليغلق عند مستوى 7.557.73 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 100" بنسبة 1.62 % ليغلق عند مستوى 10.784.46 نقطة.

صعد مؤشر "الشريعة " بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 3.216.68 نقطة.

ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بجلسة اليوم

قطاع البنوك.

قطاع موارد أساسية.

قطاع الرعاية الصحية.

قطاع الخدمات.

قطاع العقارات .

قطاع السياحة .

قطاع المرافق.

قطاع الاتصالات .

قطاع الأغذية.

قطاع الطاقة.