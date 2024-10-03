متجاهلة الأحداث الجيوسياسية، مؤشرات EGX تتلون بالأخضر بفضل قوى شرائية محلية

البورصة المصرية، صعدت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، لتختتم جلسة التداولات اليوم بصعود جماعي بإجمالى 105 آلاف عملية تداول نتيجة القوى الشرائية المحلية خلال جلسة اليوم متجاهلة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة تداولات البورصة المصرية.

حركة التعاملات - فيتو

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

جولدن تيكس.

السويدى .

القاهرة للخدمات.

عبور لاند.

ابن سيناء فارما

الأسهم الأكثر انخفاضًا

المهندس للتأمين.

مارسيليا المصرية .

الإسكندرية للأدوية.

ديجيتايز.

مؤشرات - فيتو

حركة تداولات ختام جلسة اليوم

قفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % ليغلق عند مستوى 31720.50 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 " بنسبة 1.51 % ليغلق عند مستوى 7.557.73 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 100" بنسبة 1.62 % ليغلق عند مستوى 10.784.46 نقطة.

صعد مؤشر "الشريعة " بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 3.216.68 نقطة.