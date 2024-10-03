بتكلفة 23 مليون دولار، محافظ الأقصر يتفقد محطة الهنادي لمياه الشرب وخط الطرد (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، واستهل جولته بتفقد التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية الهنادى، وهى محطة مخصصة لتحسين الخدمة الموجودة التى كانت تعانى من ضعف المياه.

مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

وأوضح اللواء احمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه جاري أعمال إنشاء محطة مياه الشرب الهنادى وخط الطرد طاقة (17 ألف م3/ يوم) بمركز إسنا، تمويل وتنفيذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID)، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بتكلفة 23 مليون دولار، لخدمة 10 قرى بحوالي 130 ألف نسمة من أهالي قرى شرق إسنا (الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

ثم تفقد محافظ الأقصر محطة معالجة صرف صحي الحلة والدير، برفقة المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

والمحطة تخدم عدد 6 قرى وتوابع، ومحطة المعالجة بطاقة 15 / 25 الف م٣/يوم، وخط السيب النهائي بطول 6 كم قطر 710 مم وشبكات انحدار أقطار مختلفة بطول 150 كم وخطوط طرد تتجاوز 60 كم، وتكلفة المشروع تتجاوز 900 مليون جنيه، كما وصلت نسبة التنفيذ لمحطة المعالجة للأعمال المدنية 92% والكهروميكانيكية 40% وتخدم نحو 250 ألف نسمة.

المجمعات الحكومية

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد المجمعات الحكومية بالنمسا والعضايمة، حيث اجتمع برؤساء القرى والقيادات الطبيعية ورجال الدين الاسلامى والمسيحي واستمع لمقترحاتهم لتنمية القرية.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة هناء العربي مدير وحدة المتغيرات المكانية.