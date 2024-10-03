الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للمدنيين بالداخلية في مجال قواعد نيلسون مانديلا

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للمدنيين

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" فعاليات دورة تدريبية في مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).
 

وتأتى هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة وتستهدف إعداد وتدريب العاملين فى المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء والتي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

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وتضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية  لقواعد نيلسون مانديلا  ( المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية -  كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).
  
ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.
 

 

ووجه مسئولو مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة فى أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

 

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