ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 680 حكما فى أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



فى أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لــ 2 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 680 حكم قضائى متنوع.



وفى دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).

وجرى ضبط 3 قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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