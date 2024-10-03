الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 680 حكما فى أسوان ودمياط

حملة أمنية تضبط 7
حملة أمنية تضبط 7 قضايا مخدرات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط)  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

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 فى  أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة  ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة)  بحوزة (4 متهمين "لــ 2 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 680 حكم قضائى متنوع.
 

وفى دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8  كيلو جرام لمخدر البانجو – 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).

 

وجرى ضبط 3 قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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