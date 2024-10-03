ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 680 حكما فى أسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
فى أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لــ 2 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 680 حكم قضائى متنوع.
وفى دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).
وجرى ضبط 3 قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.