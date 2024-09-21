بيرسي تاو: نسعى للفوز بلقب السوبر الإفريقي

أكد بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يحاول بذل قصارى جهده دائمًا من أجل التتويج بالبطولات والألقاب مع الأهلي، مؤكدًا أن لاعبي الفريق قدموا كل ما لديهم هذا الموسم من أجل حصد لقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ووجه تاو رسالة إلى جماهير الأهلي، أكد لهم خلالها أن لاعبي الفريق لن يتوقفوا عن تحقيق البطولات، وسيكون هدفهم الدائم هو إسعاد هذه الجماهير التي تقف خلفهم تقدم لهم كل الدعم باستمرار.

وأكد تاو أنه لا يفضل بطولة بذاتها عن باقي البطولات التي تُوج بها مع الأهلي، مؤكدًا أن جميع البطولات التي حققها مع الفريق على نفس القدر من الأهمية وكلها غالية على قلبه، ويحلم أن يضيف لهم المزيد، وخاصة بطولة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، نظرًا لغيابها عن الأهلي في الموسم الماضي.

الاحتفال بلقب الدوري الممتاز

واتخذ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرارا جديدا عقب الاحتفال باللقب الدوري الممتاز رقم 44 في تاريخه، والذي تسلمه بعد انتهاء مباراة جورماهيا الكيني.

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية: على اللاعبين الإدراك أنه عقب انتهاء احتفالية الدوري والخروج من الاستاد لا يكون هناك أي أحاديث إعلامية من أي فرد في الفريق والجهاز الفني، من أجل زيادة التركيز للمرحلة المقبلة.

وشهدت احتفالية النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه لقطة طريفة، أثناء احتفال لاعبي الفريق عقب تسلم درع الدوري الممتاز.

وكانت اللقطة الطريقة، هي تحطم درع لقب الدوري الجديد، وذلك خلال احتفال لاعبي الأهلي باللقب.

وكان الأهلي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز اليوم على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وفاز الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.