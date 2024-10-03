قتله بمقص، مباحث الأقصر تحل لغز العثورعلى جثة شاب بالزراعات

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية» من حل لغز العثور على جثة شاب عارية وبه عدة طعنات متفرقة ملقاة في الزراعات، بناحية شارع العصارة بجوار بنزينة الراسي بذات الدائرة خلال 48 ساعة.

تفاصيل الواقعة



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بكشف هوية الجثة المجهولة والتي كانت لشاب يدعى «م.س» ويبلغ من العمر 18 عاما عاطل، ومقيم بمنطقة الخضيرات بالبغدادي.

ودلت تحريات مركز شرطة الأقصر «البياضية» أن القاتل هو صديق المجنى عليه ويدعى «ا.م.ا» ويبلغ من العمر 21 عاما عاطل بدائرة بندر الأقصر ذلك بسبب خلافات نشبت بين الصديقين، وقام بالتعدي عليه بواسطة سلاح أبيض «مقص حديدي» موجها لة عدة طعنات، ثم قام بخلع كامل ملابسه والقاها في منطقة بعيده.

أداة الجريمة

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات ومواجهة المتهم بالواقعة ارشد الجاني عن مكان الحوش حيث تم ضبط ملابس القتيل وعليها آثار الدماء، وأداة الجريمة وهي مقص حديدي، كما يوجد جروح في وجة ورقبة المتهم جراء الشجار الأخير الذي نشب بينهما قبل أن يقوم بإنهاء حياتك.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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