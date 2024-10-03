سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام يعلن عن رعاة دورته السابعة وجوائزها

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن قائمة الرعاة والجوائز الخاصة بالنسخة السابعة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" وهو برنامج المهرجان المخصص لتطوير المشروعات ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية، والذي يقام ضمن دورة المهرجان السابعة، في الفترة بين 25 و31 أكتوبر 2024.

قيمة جوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

و تتجاوز القيمة الإجمالية التقديرية لجوائز "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" هذا العام، 360 ألف دولار أمريكي، منها 180 ألف دولار نقدًا، يتنافس عليها 21 مشروعًا عربيًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وهو مجموع جوائز قياسي يواصل به مهرجان الجونة دعمه للسينما العربية وصناع الأفلام الموهوبين.

جوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

و يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير، والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. بينما تقوم مجموعة من أهم شركات الإنتاج والخدمات، والهيئات والمؤسسات السينمائية، بمنح جوائز متعددة تتنافس عليها المشروعات، من بينها 9 دعوات مختلفة تُمكن صناع الأفلام من حضور أهم معامل التطوير والأسواق والمهرجانات العالمية، بما يكفل لهم تطوير أعمالهم وتوسيع شبكة تواصلهم مع المجتمع السينمائي الدولي.

المشروعات المختارة، ستستفيد من برنامج تدريب قيم لتطوير قدراتهم على عرض الأفكار، يشرف عليه الخبير السينمائي الأمريكي بول فولي، كاتب السيناريو والأستاذ في كلية الفنون السينمائية بجامعة ساوثيرن كارولينا (USC). البرنامج التدريبي مقدم من عالمية فيلمد إنترتينمنت.

سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

و تقدم الجوائز المالية للدورة السابعة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" من: روتانا، وراديو وتلفزيون العرب ART، ونيو سينشري برودكشنز، ولاجوني فيلم برودكشن، ورد ستار فيلمز، وإم بي سي ستوديوز، والمؤسسة الدولية للمواهب الصاعدة IEFTA، ورايز ستوديوز، وبلو بي برودكشنز، وجامعة ESLSCA، O West، وThe Sound of Egypt، وصندوق البحر الأحمر السينمائي، وهير ستوري فيلمز، وسرد.

بينما تقدم الجوائز الخدمية في التوزيع وما بعد الإنتاج والدعوات الفنية من: السفارة الأمريكية في القاهرة وفيلم إندبندنت، والسفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي، MAD Solution ومركز السينما العربية، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وسرد، ومعمل تورينو للأفلام، ومؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA، وبي ميديا برودكشنز، وبيج بانج ستوديوز، وشيفت ستوديوز، وسوق الفيلم الوثائقي المتوسطي (ميديميد).

وقال عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، تعليقًا على الجوائز: "تزايد عدد الرعاة وقيمة الجوائز الممنوحة في كل عام، يعكس تقدير شركائنا في القطاعات السينمائية والفنية المختلفة، للدور الذي يلعبه مهرجان الجونة و"سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، وقدرة فريق المهرجان على اختيار أفضل المشروعات العربية التي تستحق الدعم".

بدورها قالت ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان، إنها توجه شكرًا خاصًا لكل الجهات الراعية التي ساهمت في دعم هذه المبادرة. قائلة "إن دعمكم المستمر يعكس التزامكم تجاه الثقافة والفنون، ويساهم في تعزيز مكانة مهرجان الجونة كمنارة للإبداع"، مضيفة أن "هدفنا الأساسي دائمًا هو توفير أفضل الموارد الممكنة لصناع الأفلام العرب، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال سيني جونة لدعم الأفلام، وقد نجحنا بالفعل في استقطاب رعاة وممولين من مختلف أنحاء العالم".

من جهته علق أحمد شوقي، رئيس "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، على القائمة قائلًا: "نشكر كل داعمينا في النسخة السابعة، سواء شركاء النجاح المستمرين من الدورات السابقة، أو الرعاة الجدد الذين قرروا الانضمام لرحلتنا الممتعة الهادفة لإبراز ودعم أفضل مشروعات الأفلام في المنطقة".

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز الدورة السابعة من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، علمًا بأن آخر تحديث للقائمة بتاريخ اليوم 2 أكتوبر 2024، وقد تُضاف جوائز أخرى قبل انطلاق المهرجان:

شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير.

شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج.

20000 دولار أمريكي جائزة مالية من روتانا.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتلفزيون العرب ART.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من نيو سينشري برودكشنز.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من لاجوني فيلم برودكشن.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رد ستار فيلمز.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من إم بي سي ستوديوز.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من المؤسسة الدولية للمواهب الصاعدة IEFTA.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رايز ستوديوز.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من بلو بي برودكشنز.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية لفيلم مصري من جامعة ESLSCA.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من O West.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من The Sound of Egypt.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لمشروع في مرحلة التطوير.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من هير ستوري فيلمز.

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من سرد.

5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم من سرد.

إقامة إبداعية لصانع أفلام في لوس أنجلوس مقدرة بقيمة 13000 دولار من السفارة الأمريكية في القاهرة وفيلم إندبندنت.

دعوتان لحضور مهرجان سينمائي فرنسي من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي.

50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم من MAD Solution.

دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام مقدرة بقيمة 5000 دولار من مركز السينما العربية.

دعوة موجهة لمشروع في التطوير للمشاركة في معمل راوي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

دعوة موجهة لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج للمشاركة في معمل موزاييك من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام TFL NEXT مع تغطية رسوم المشاركة 1700 يورو من معمل تورينو للأفلام وIEFTA.

دعوة لحضور السوق الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي تغطي الاعتماد وتكاليف السفر بقيمة 1500 يورو وعضوية لمدة عام في خدمات DAE مقدمة من مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA وIEFTA.

23000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج تُقسم بين مشروعين من بي ميديا برودكشنز.

20000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج تُقسم بين مشروعين من بيج بانج ستوديوز.

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات DCP كاملة من شيفت ستوديوز.

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات Full Promotion Package كاملة من شيفت ستوديوز.

دعوة لمشروع فيلم وثائقي في مرحلة التطوير للمشاركة في سوق الفيلم الوثائقي المتوسطي (ميديميد).